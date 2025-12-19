Trump dice que "probablemente" se reunirá con Netanyahu en Florida para abordar el plan de paz sobre Gaza

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "probablemente" se reunirá con él en Florida para abordar los asuntos pendientes de cara a la segunda fase de su plan para el futuro de la Franja de Gaza, una cita fijada para el 29 de diciembre según el Gobierno israelí, si bien la Casa Blanca no ha confirmado fecha hasta el momento. "Él (Netanyahu) quiere verme. No lo hemos concertado formalmente, pero quiere verme. Sí, probablemente vendrá a verme a Florida", ha señalado en declaraciones a la prensa. El inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a presumir del "gran éxito" conjunto con su aliado en Oriente Próximo, afirmando que "ahora tenemos paz" en la región. El mandatario no ha confirmado si al encuentro asistirá el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, mediador internacional y vecino de Gaza, pero ha asegurado que "(le) encantaría que viniera". "Es amigo mío", ha subrayado. El portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, confirmó a principios de diciembre en declaraciones al diario 'Times of Israel' que ambos dirigentes se verían el 29 del mismo mes para "discutir los futuros pasos y fases, así como la fuerza internacional de estabilización". La visita incluiría dos reuniones entre Netanyahu y Trump, así como encuentros con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, de un viaje de ocho días, según informó entonces el canal N12 de la televisión israelí.