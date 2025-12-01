Trump dice que publicará resultados de resonancia, pero no sabe qué parte de su cuerpo fue escaneada

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que publicará los resultados de su prueba de resonancia magnética que recibió en octubre.

"Si quieren que se publique, lo publicaré", dijo el presidente republicano el domingo durante un diálogo con periodistas cuando regresaba a Washington desde Florida.

Comentó que los resultados de la resonancia magnética fueron "perfectos".

La Casa Blanca ha declinado detallar por qué Trump se sometió a una resonancia magnética durante su examen físico en octubre o en qué parte de su cuerpo se realizó.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt ha señalado que el presidente recibió "imágenes avanzadas" en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed "como parte de su examen físico de rutina" y que los resultados mostraron que Trump mantiene "una salud física excepcional".

Trump añadió el domingo que no tiene "idea" de en qué parte de su cuerpo se realizó la resonancia magnética.

"Fue sólo una resonancia magnética", dijo. "¿Qué parte del cuerpo? No fue el cerebro porque hice una prueba cognitiva y la pasé con éxito".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.