Trump dice que puede que esté trabajando en un plan de desnuclearización con Rusia y China
5 nov (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que podría estar trabajando en un plan de desnuclearización con China y Rusia, sin ofrecer detalles.
"Rehicimos nuestro arsenal nuclear. Somos la potencia nuclear número uno, lo que odio admitir, porque es tan horrible", dijo Trump durante un discurso en el American Business Forum en Miami.
"Rusia es la segunda. China está en un distante tercer lugar, pero nos alcanzarán dentro de cuatro o cinco años", dijo Trump. "Quizá estemos trabajando en un plan para desnuclearizarnos los tres. Veremos si eso funciona". (Reporte de Andrea Shalal, Escrito por Christian Martinez Editado en español por Javier López de Lérida)
