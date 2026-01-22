Trump dice que puede que tenga en mente a un solo candidato para dirigir la Fed

Por Steve Holland

DAVOS, Suiza, 22 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló el miércoles que estaba cerca de elegir al nuevo presidente de la Reserva Federal, y añadió que le gustaba la idea de mantener al asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, en su puesto actual.

"Nos quedan tres, pero nos quedan dos. Y probablemente puedo decirles que hemos bajado a tal vez uno en mi cabeza", dijo a la CNBC en Davos cuando se le preguntó quién reemplazaría al actual presidente, Jerome Powell, un blanco frecuente de la ira de Trump.

A preguntas acerca de Hassett, Trump dijo: "En realidad me gustaría mantenerle donde está, la verdad. No quiero perderle. Es muy bueno en televisión".

Trump dijo que los tres candidatos eran buenos, y añadió que el jefe de inversiones en bonos de BlackRock, Rick Rieder, había resultado "muy impresionante" en su entrevista.

Los otros dos candidatos nombrados por Trump y sus principales ayudantes son el gobernador de la Fed Christopher Waller y el exgobernador de la Fed Kevin Warsh. El martes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el presidente había reducido la lista a cuatro candidatos.

Trump renovó sus críticas a Powell por esperar demasiado para recortar los tipos de interés y por su liderazgo general de la Fed.

Cuando se le preguntó si Bessent es un posible aspirante, Trump lo calificó de fantástico, pero repitió que el responsable del Tesoro quería permanecer en su puesto actual. Bessent había dicho que esperaba una decisión sobre el próximo presidente de la Fed poco antes o después de la cumbre de Davos.

Trump dijo que quería un presidente de la Fed como el veterano expresidente Alan Greenspan. Dijo que no consideraba que un fuerte crecimiento económico fuera necesariamente inflacionista o requiriera subidas de los tipos de interés, y discrepó con los mercados reactivos.

"En los viejos tiempos, cuando había una buena racha, se anunciaban buenas cifras y la bolsa subía. Ahora el mercado de valores se desploma cada vez porque piensan que todo el mundo va a subir los tipos", dijo. Greenspan se unió la semana pasada a otros ex altos cargos de Finanzas para por parte del Gobierno de Trump.

Bessent y Trump han criticado a Powell por su gestión de la política monetaria y los tipos de interés. Más recientemente, el Departamento de Justicia ha emitido una citación judicial contra Powell vinculada a la renovación de la sede de la Fed.

Powell ha dicho que la amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Fed los tipos de interés en función de su mejor evaluación de lo que sirve al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente.

Trump nominó a Powell para el cargo en 2017 y el expresidente Joe Biden lo volvió a nombrar.

Trump dijo que la vida de Powell "no será muy feliz" si decide agotar su mandato en la Fed, que se extiende hasta 2028, en lugar de dimitir en mayo, cuando concluye su presidencia. Powell se ha mantenido hermético sobre sus planes.

"Creo que quiere irse", dijo Trump. "Lo averiguaremos. Si se queda, se queda". (Información de Steve Holland, Andrea Shalal y Jasper Ward; redacción de David Ljunggren; edición de Katharine Jackson y Edmund Klamann; edición en español de Jorge Ollero Castela )