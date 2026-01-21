Trump dice que Putin aceptó su invitación a unirse al "Consejo de paz"

Donald Trump afirmó este miércoles desde el Foro de Davos que el presidente ruso, Vladimir Putin, "aceptó" su invitación a unirse a su "Consejo de Paz", considerado como un organismo que puede rivalizar con la ONU.

"Él fue invitado. Él aceptó", declaró desde el Foro Económico Mundial que se celebra en la estación suiza de Davos el presidente estadounidense a un grupo de periodistas, incluida la AFP.

Putin dijo minutos antes que ordenó a su Ministerio de Relaciones Exteriores estudiar la invitación, antes de dar una respuesta.

Este "Consejo de paz" fue concebido por Trump inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza en la posguerra, pero su estatuto, visto por la AFP, no parece limitar su función al territorio palestino.

Estará presidido por el propio Trump, que también "ejercerá por separado" como representante de Estados Unidos.