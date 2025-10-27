Trump dice que Putin debe poner fin a la guerra de Ucrania y no probar misiles

AIR FORCE ONE, 27 oct (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, debería poner fin a la guerra en Ucrania en lugar de probar un misil de propulsión nuclear y añadió que Estados Unidos tenía un submarino nuclear posicionado frente a la costa rusa.

Putin dijo el domingo que Rusia había probado con éxito su misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, un arma con capacidad nuclear que Moscú dice que puede perforar cualquier escudo de defensa, y se moverá hacia el despliegue del arma.

Preguntado en el avión presidencial sobre la prueba del 9M730 Burevestnik —apodado SSC-X-9 Skyfall por la OTAN— que, según Moscú, había volado 14.000 kilómetros, Trump dijo que Estados Unidos no necesitaba volar tan lejos, tenía un submarino nuclear frente a la costa de Rusia.

"Ellos saben que tenemos un submarino nuclear, el más grande del mundo, justo frente a sus costas, así que quiero decir, no tiene que ir 8000 millas", dijo Trump a los periodistas, según un archivo de audio publicado por la Casa Blanca.

"Tampoco creo que sea apropiado que Putin lo diga, por cierto: debería poner fin a la guerra, la guerra que debería haber durado una semana está ahora en (...) su cuarto año, eso es lo que debería hacer en lugar de probar misiles", dijo Trump.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que quiere poner fin a la guerra en Ucrania, la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, aunque ha dicho que encontrar la paz ha sido más difícil que alcanzar un alto el fuego en Gaza o acabar con el conflicto entre India y Pakistán.

Desde que anunció por primera vez el 9M730 Burevestnik en 2018, Putin ha presentado el arma como una respuesta a los movimientos de Estados Unidos para construir un escudo antimisiles después de que Washington se retirara unilateralmente en 2001 del Tratado de Misiles Antibalísticos de 1972, y para ampliar la alianza militar de la OTAN.

"No están jugando con nosotros y nosotros tampoco estamos jugando con ellos", dijo Trump. "Probamos misiles todo el tiempo".

Reuters informó desde Washington el 25 de octubre que el Gobierno de Trump ha preparado sanciones adicionales que podría utilizar para apuntar a áreas clave de la economía rusa si Putin continúa retrasando el fin de la guerra de Moscú en Ucrania.

Cuando se le preguntó si estaba considerando sanciones adicionales a Rusia, Trump dijo: "Ya lo averiguarán". (Información de Trevor Hunnicutt y Guy Faulconbridge; edición de Hugh Lawson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)