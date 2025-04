Trump dice que putin podría enfrentarse a sanciones secundarias por el ataque a ucrania

WASHINGTON, 26 abr (Reuters) - El presidente ruso, Vladímir Putin, no debería estar bombardeando zonas civiles en Ucrania, dijo el sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien añadió que podría ser necesario imponer sanciones secundarias a Rusia en respuesta.

"No había ninguna razón para que Putin estuviera disparando misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos, en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra", publicó Trump en la plataforma Truth Social. (Reportaje de Ryan Jones; Redacción de Ahmed Aboulenein; Edición de Diane Craft, Editado en español por Juana Casas)