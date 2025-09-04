Trump dice que Putin y Zelenski "aún no están preparados" para reunirse pero asegura que "algo va a pasar"
Ucrania. Trump dice que Putin y Zelenski "aún no están preparados" para reunirse, pero asegura que "
MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recalcado que sigue
dispuesto a mediar para lograr un acuerdo de paz en Ucrania, a pesar
de las dudas sobre la posibilidad de un encuentro entre los
mandatarios de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski,
respectivamente, y ha asegurado que, si bien Moscú y Kiev "aún no
están preparados", "algo va a pasar".
Trump ha indicado en declaraciones concedidas a la cadena de
televisión estadounidense CBS que está siguiendo de cerca las
tiranteces entre Putin y Zelenski en torno a una posible cumbre y ha
afirmado que es algo que ha abordado con ambos. "He estado viéndolo y
he hablado de ello con Putin y Zelenski", ha desvelado. "Algo va a pasar, pero aún no están preparados. Algo va a pasar. Vamos a lograrlo", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca, que ha
expresado su confianza en "poder arreglarlo todo" y ha reiterado que
su postura con las negociaciones diplomáticas pasa por lograr una
reunión entre líderes, lo que requiere paciencia.
En este sentido, el presidente estadounidense ha defendido la
necesidad de tener paciencia con las partes. "Hemos tenido algunos
días buenos, afortunadamente, y una vez que logremos que se reúnan en
una sala o que al menos consigamos que hablen entre ellos, podría
funcionar. Hemos salvado millones de vidas", ha argüido, citando su
supuesto papel de mediación en otros conflictos.
La Casa Blanca ha recalcado en varias ocasiones que Trump ha sido
clave para los acuerdos alcanzados recientemente en seis conflictos
internacionales, incluidos el alto el fuego entre Israel e Irán y el
alto el fuego entre Pakistán e India, si bien Nueva Delhi ha dicho
que el mismo fue pactado de forma bilateral y sin implicación de
Washington.
