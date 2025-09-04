Trump dice que Putin y Zelenski "aún no están preparados" para reunirse pero asegura que "algo va a pasar"

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recalcado que sigue

dispuesto a mediar para lograr un acuerdo de paz en Ucrania, a pesar

de las dudas sobre la posibilidad de un encuentro entre los

mandatarios de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski,

respectivamente, y ha asegurado que, si bien Moscú y Kiev "aún no

están preparados", "algo va a pasar".

Trump ha indicado en declaraciones concedidas a la cadena de

televisión estadounidense CBS que está siguiendo de cerca las

tiranteces entre Putin y Zelenski en torno a una posible cumbre y ha

afirmado que es algo que ha abordado con ambos. "He estado viéndolo y

he hablado de ello con Putin y Zelenski", ha desvelado. "Algo va a pasar, pero aún no están preparados. Algo va a pasar. Vamos a lograrlo", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca, que ha

expresado su confianza en "poder arreglarlo todo" y ha reiterado que

su postura con las negociaciones diplomáticas pasa por lograr una

reunión entre líderes, lo que requiere paciencia.

En este sentido, el presidente estadounidense ha defendido la

necesidad de tener paciencia con las partes. "Hemos tenido algunos

días buenos, afortunadamente, y una vez que logremos que se reúnan en

una sala o que al menos consigamos que hablen entre ellos, podría

funcionar. Hemos salvado millones de vidas", ha argüido, citando su

supuesto papel de mediación en otros conflictos.

La Casa Blanca ha recalcado en varias ocasiones que Trump ha sido

clave para los acuerdos alcanzados recientemente en seis conflictos

internacionales, incluidos el alto el fuego entre Israel e Irán y el

alto el fuego entre Pakistán e India, si bien Nueva Delhi ha dicho

que el mismo fue pactado de forma bilateral y sin implicación de

Washington.