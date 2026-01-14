Trump dice que recortará financiación a estados por "ciudades santuario"

14 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que los pagos federales a los estados se detendrán el 1 de febrero por sus llamadas "ciudades santuario", aunque no detalló a qué fondos o estados se refería.

Trump reiteró un comentario que hizo en la víspera, cuando afirmó que el Gobierno federal retendrá el dinero a partir del próximo mes.

"A partir del primero de febrero, no se harán más pagos por parte del gobierno federal a los estados por sus corruptos centros de protección criminal conocidos como ciudades santuario", escribió Trump en una publicación en las redes sociales.

En agosto, un juez federal impidió que la administración de Trump retuviera la financiación a más de 30 jurisdicciones, entre ellas Los Ángeles, Baltimore, Boston y Chicago, que se han negado a cooperar con su línea dura de represión de la inmigración tras los decretos firmados por el mandatario hace un año.

La orden judicial solo afecta a las jurisdicciones que se adhirieron al caso, que sigue pendiente. También se han presentado otras múltiples demandas sobre financiación y políticas de santuario.

Representantes del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. (Reporte de Susan Heavey, Nate Raymond y Doina Chiacu; reporte adicional de Devika Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)