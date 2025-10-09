Trump dice que rehenes de guerra de Gaza serán liberados lunes o martes

WASHINGTON, 9 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que los rehenes de la guerra en Gaza deberían ser liberados el lunes o el martes y que espera asistir a la ceremonia de firma en Egipto.

Trump inauguró una reunión de gabinete en la Casa Blanca para discutir el acuerdo alcanzado el miércoles, según el cual los rehenes retenidos por los militantes de Hamás serán liberados como parte de la primera fase de un plan más amplio para Gaza.

Afirmó que cree que esto conducirá a una "paz duradera". (Información de Jeff Mason y Steve Holland. Editado en español por Javier Leira)