Trump dice que Reino Unido lucharía por EEUU e insinúa que no puede decir lo mismo de la UE

LONDRES, 15 jul (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que creía que Reino Unido lucharía por defender a Estados Unidos, pero que no podía decir lo mismo de la Unión Europea, un factor que influyó en su decisión de no firmar un acuerdo comercial con el bloque.

Trump dijo a la BBC en una entrevista publicada el martes que también seguía teniendo dudas sobre el apoyo de los miembros de la OTAN, incluso después de que acordaran aumentar el gasto en defensa.

"Uno de los problemas con la OTAN, como he dicho, es que tenemos que luchar por ellos, pero ¿lucharían realmente por nosotros si tuviéramos una guerra?", dijo Trump. "Y no estoy seguro de poder decirlo, pero diré esto: creo que Reino Unido lucharía con nosotros", añadió. "Creo que estarían con nosotros. No creo que muchos de los otros países lo estuvieran".

Trump dijo que este era un factor en su disposición a conceder a Reino Unido algunas exenciones de su programa arancelario. En cambio, ha amenazado con imponer un arancel del 30% a los productos europeos. "Mira, es por eso que hice un trato con ellos, y no he hecho un trato... Quiero decir que he hecho otros tratos, pero en su mayor parte, en términos de vuestros competidores y en términos de la Unión Europea, no he hecho ningún trato", dijo a la BBC.

La única vez que la OTAN ha activado el Artículo 5 —piedra angular de su tratado fundacional que estipula que un ataque contra un miembro de la OTAN es un ataque contra todos— fue en nombre de Estados Unidos, en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

a Estados Unidos en los conflictos en Afganistán e Irak, pero desde entonces ha reducido su tamaño. (Información de Sachin Ravikumar; redacción de Kate Holton, edición de Elizabeth Piper y Bernadette Baum; edición en español de Paula Villalba)