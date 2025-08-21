Trump dice que saldrá a patrullar en Washington con policías y militares

WASHINGTON, 21 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que patrullará las calles de Washington DC el jueves por la noche con la policía y el ejército, después de desplegar tropas de la Guardia Nacional en la capital del país la semana pasada.

"Voy a salir esta noche, creo, con la policía, y con los militares, por supuesto", dijo Trump en una entrevista con el periodista Todd Starnes, de Newsmax, en su programa de radio.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que los detalles de los planes de Trump se conocerán pronto.

Trump desplegó miles de soldados de la Guardia Nacional y agentes federales en la ciudad en una extraordinaria muestra del poder presidencial, citando lo que dijo es una ola de crímenes violentos.

Funcionarios de la ciudad han rechazado la afirmación, señalando a las estadísticas federales y locales que muestran que el crimen violento ha disminuido de manera significativa desde el pico que tocó en 2023.

El vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitaron el miércoles a las tropas en Union Station, el nudo ferroviario central de Washington, en medio de las protestas de varios manifestantes. (Reporte de Bhargav Acharya; editado en español por Carlos Serrano)