Trump dice que saldrá con la policía para patrullar DC

El jueves por la noche

Paul Sancya - AP

“Voy a salir esta noche, creo, con la policía y con el ejército, por supuesto. Así que vamos a hacer un trabajo. La Guardia Nacional es genial. Han hecho un trabajo fantástico”, dijo Trump al presentador de radio Todd Starnes el jueves.

El presidente movilizó a la Guardia Nacional hace una semana para ayudar a la policía, alegando que el crimen estaba fuera de control en la capital de Estados Unidos.

El plan llegó un día después de que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, visitaran a la Guardia Nacional en la Estación de la Unión, donde fueron ahogados con abucheos de los manifestantes. (ANSA).

