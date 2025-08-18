Trump dice que se están haciendo los preparativos para la reunión Zelenski-Putin

WASHINGTON, 18 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "muy buena" su reunión del lunes con Volodímir Zelenski y otros socios europeos, y dijo que inició los preparativos para un encuentro entre el líder ruso, Vladímir Putin, y el mandatario ucraniano tras una llamada posterior con Putin.

Señaló que durante la reunión se habló de las garantías de seguridad para Ucrania -proporcionadas por los países europeos en coordinación con Washington-.

"Al término de las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski", dijo Trump, que añadió que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff llevarían adelante los preparativos entre ambos países. (Reportes de Kanishka Singh y Jasper Ward en Washington. Editado en español por Javier Leira)