Trump dice que se inclina por Warsh o Hassett para dirigir la Fed: WSJ
- 1 minuto de lectura'
12 dic (Reuters) - Donald Trump dijo que se inclina por el exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh o el director del Consejo Nacional Económico Kevin Hassett para dirigir la Reserva Federal el próximo año, informó el viernes The Wall Street Journal citando una entrevista con el mandatario estadounidense.
"Sí, creo que sí. Creo que están Kevin y Kevin. Creo que los dos Kevins son geniales", dijo Trump en una entrevista con el WSJ en el Salón Oval.
Trump señaló que pensaba que el próximo presidente de la Fed debería consultarle sobre dónde fijar las tasas de interés, informó el WSJ.
"Normalmente, eso ya no se hace. Solía hacerse rutinariamente. Debería hacerse", dijo Trump.
"No significa que él deba hacer exactamente lo que decimos. Pero ciertamente somos, soy una voz inteligente, y debería ser escuchado", destacó el mandatario. (Información de Devika Nair en Bangalore. Editado en español por Javier Leira)
