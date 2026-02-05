Trump dice que se mantendrá al margen de la disputa entre Netflix y Paramount por Warner Bros

Por Kanishka Singh

WASHINGTON, 4 feb (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que se ⁠mantendrá al margen ⁠de la disputa entre Netflix

y Paramount Skydance por Warner Bros Discovery, lo que supone un cambio con respecto a finales del ⁠año pasado, ‌cuando ​dijo que participaría en la revisión de la operación.

"No he participado", dijo ​Trump en una entrevista con NBC News.

"Debo decir que supongo que ‌se me considera un presidente muy fuerte. Me ‌han llamado ambas partes. ​Son las dos partes, pero he decidido que no debo involucrarme. El Departamento de Justicia se encargará de ello".

Trump dijo en diciembre que tendría voz y voto sobre si la fusión propuesta entre Netflix y Warner Bros debía seguir adelante, y dijo a los periodistas que la cuota de mercado de una entidad combinada podría suscitar ⁠inquietudes.

"Participaré en esa decisión", dijo Trump en ese momento.

Netflix y Paramount Skydance codician Warner ​Bros por sus estudios de cine y televisión, su amplia biblioteca de contenidos y sus franquicias.

Netflix ha propuesto una adquisición de Warner Bros Discovery por 82.700 millones de dólares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está revisando esa oferta y una oferta competitiva y hostil de Paramount Skydance.

El líder republicano ⁠reconoció la división entre los postores en la entrevista concedida el miércoles a ​la NBC.

"Existe la teoría de que una de las empresas es demasiado grande y no se le debería permitir hacerlo, y la otra empresa dice otra cosa", dijo.

"Se ‍están dando una paliza mutuamente, y habrá un ganador".

Paramount ha afirmado que su oferta tendría un camino regulatorio más fácil para su aprobación. Pero Warner Bros ha rechazado repetidamente las ofertas de Paramount, que acabaría profundamente endeudada para financiar la transacción.

El ​director ejecutivo de Paramount es David Ellison, cuyo padre, el multimillonario cofundador de Oracle , Larry Ellison, ha cultivado una estrecha relación con Trump. (Información de Kanishka Singh e Ismail Shakil; edición de ‍Chris Reese y Tom Hogue; editado en español por Patrycja Dobrowolska)