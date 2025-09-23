Trump dice que se reunirá con Lula la próxima semana
- 1 minuto de lectura'
NACIONES UNIDAS, 23 sep (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el martes durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que acordó reunirse la próxima semana con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y destacó la "excelente química" entre ambos.
Trump dijo que se cruzó con Lula después de que el mandatario brasileño se dirigió a la ONU, y afirmó que ambos se abrazaron y hablaron brevemente. Los líderes llevan meses de desacuerdo por el juicio y condena al expresidente Jair Bolsonaro.
"Tuvimos una buena charla y acordamos reunirnos la próxima semana", dijo Trump. "Parece un hombre muy agradable (...) Al menos durante unos 39 segundos, tuvimos una excelente química. Es una buena señal", agregó.
Las declaraciones de Trump impulsaron los mercados brasileños. El real se fortalecía alrededor de un 1% frente al dólar y el índice bursátil de referencia Bovespa subía más de un 1% a un máximo histórico.
La presidencia de Brasil confirmó más tarde la posibilidad de una conversación entre los líderes la próxima semana.
En su discurso ante la Asamblea General, Lula criticó duramente la política exterior estadounidense.
Fustigó al Gobierno de Trump por imponer aranceles, restricciones de visados y sanciones financieras en respuesta a la condena de Bolsonaro por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.
En agosto, Trump impuso un arancel del 50% a las importaciones de muchos productos brasileños para luchar contra lo que él ha denominado una "caza de brujas" contra Bolsonaro, que fue condenado a 27 años de prisión. (Reporte de Brendan O'Brien en Chicago. Editado en español por Javier Leira)
