Trump dice que se reunirá con María Corina Machado la próxima semana

Por Jasper Ward

WASHINGTON, 9 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que la líder opositora venezolana María Corina Machado viajaría a Washington la próxima semana. Durante una entrevista con Fox News, se le preguntó a Trump si planea reunirse con Machado tras los ataques de Estados Unidos a Venezuela que resultaron en la captura del presidente Nicolás Maduro.

"Bueno, tengo entendido que vendrá la semana que viene en algún momento, y estoy deseando saludarla", respondió Trump.

La Casa Blanca no respondió de inmediato cuando se le contactó para obtener detalles adicionales sobre la reunión.

Esta será la primera reunión de Trump con Machado, quien dijo esta semana que no había hablado con el líder estadounidense desde que ganó el Premio Nobel de la Paz en octubre.

La futura gobernabilidad del país sudamericano sigue en duda. Trump descartó el fin de semana la idea de trabajar con Machado, diciendo que "ella no tiene el apoyo dentro o el respeto dentro del país".

Trump dijo a Fox News que Venezuela, actualmente dirigido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tardará tiempo en llegar a un punto en el que pueda celebrar elecciones.

"Tenemos que reconstruir el país. No podrían celebrar elecciones", dijo. "Ni siquiera sabrían cómo celebrar unas elecciones ahora mismo".

Venezuela, miembro de la OPEP, es uno de los mayores productores de petróleo y su industria se ha convertido en punto central del Gobierno de Trump. Un alto responsable dijo a Reuters que las ventas de petróleo a EEUU comenzarán inmediatamente con un envío inicial de aproximadamente 30 a 50 millones de barriles y continuarán indefinidamente.

Trump dijo que se reunirá con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca el viernes. Esas petroleras, según el presidente, jugarán un papel clave en la reconstrucción de la industria petrolera venezolana.

"Van a gastar al menos US$100.000 millones y es un petróleo increíble el que tienen, y una increíble calidad de petróleo y cantidad de petróleo", dijo. (Información de Jasper Ward en Washington; información adicional de Trevor Hunnicutt; edición de Caitlin Webber; editado en español por Juana Casas y Benjamín Mejías Valencia)