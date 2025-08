Trump dice que se reunirá con Xi si Estados Unidos llega a un acuerdo comercial con China

WASHINGTON, 5 ago (Reuters) -

El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos estaba cerca de un acuerdo comercial con China y que se reuniría con su par chino Xi Jinping antes de fin de año si se logra.

"Me pidió una reunión, y acabaré teniendo una reunión antes de fin de año muy probablemente, si llegamos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, no voy a tener una reunión", dijo Trump en una entrevista a la CNBC en la que se refirió a Xi.

"Nos estamos acercando mucho a un acuerdo. Nos estamos llevando muy bien con China", dijo Trump.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo la semana pasada que creía que Estados Unidos tenía los "ingredientes de un acuerdo" con China después de que funcionarios de ambos países se reunieron en Estocolmo en un intento de resolver las disputas económicas con el objetivo de prorrogar tres meses su tregua comercial.

China tiene de plazo hasta el 12 de agosto para alcanzar un acuerdo arancelario duradero con el Gobierno estadounidense, después de que Pekín y Washington llegaron a acuerdos preliminares en mayo y junio para poner fin a la escalada de aranceles y al corte de suministro de minerales de tierras raras.

Sin un acuerdo, las cadenas de suministro mundiales podrían enfrentarse a una nueva agitación debido a los aranceles estadounidenses, que volverían a niveles de tres dígitos, lo que equivaldría a un embargo comercial bilateral.

En declaraciones a la CNBC, Trump también dijo que su administración pronto impondría aranceles a las importaciones estadounidenses de productos farmacéuticos, semiconductores y chips, lo que se espera que afecte a China. (Reporte de Doina Chiacu, Andrea Shalal y Bhargav Acharya; edición en español de Javier López de Lérida)