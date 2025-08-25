Trump dice que seguirá haciendo tratos como el alcanzado con Intel

25 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que cerrará acuerdos con otras empresas similares al que anunció la semana pasada con Intel.

Trump anunció el viernes que Estados Unidos adquiriría una participación del 10% en Intel en virtud de un acuerdo con el fabricante de chips en dificultades que convierte las subvenciones gubernamentales en acciones.

"Haré acuerdos como ese por nuestro país todo el día", declaró Trump en una publicación en Truth Social.

"Me encanta ver cómo sube el precio de sus acciones, haciendo que Estados Unidos sea cada vez más rico. ¡Más empleos para Estados Unidos!", añadió.

Trump también afirmó en la publicación que ayudaría a las empresas que cierren acuerdos "lucrativos" similares con estados de Estados Unidos, pero no dio más detalles.

El acuerdo con Intel garantizará que el fabricante de chips reciba aproximadamente 10.000 millones de dólares en fondos para construir o ampliar fábricas en Estados Unidos.

Según el acuerdo, Estados Unidos adquirirá una participación del 9,9% en Intel por 8900 millones de dólares, o US$20,47 dólares por acción, lo que representa un descuento de alrededor de US$4 respecto al precio de cierre de los títulos de Intel, de US$24,80, el viernes.

La compra de las 433,3 millones de acciones de Intel se realizará con fondos provenientes de los 5700 millones de dólares en subvenciones pendientes de la Ley CHIPS de la era del expresidente Joe Biden y de los 3200 millones de dólares otorgados a Intel para el programa Secure Enclave, también otorgados durante el mandato del predecesor de Trump, el demócrata Biden. (Reporte de Susan Heavey en Washington, Escrito por Ryan Patrick Jones en Toronto, Editado en Español por Manuel Farías)