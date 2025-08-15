Trump dice que será Ucrania quien decida sobre los intercambios territoriales

(Agrega detalles, citas y contexto; añade autor)

Por Steve Holland

15 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no negociará en nombre de Ucrania en su reunión del viernes con el presidente ruso, Vladimir Putin, y que dejará que Kiev decida si participa en los intercambios territoriales con Rusia.

Trump afirmó que su objetivo es que las dos partes inicien una negociación y que cualquier intercambio territorial se abordará entonces.

"Se discutirán, pero tengo que dejar que Ucrania tome esa decisión, y creo que tomarán la decisión adecuada. Pero no estoy aquí para negociar por Ucrania, estoy aquí para sentarles a la mesa", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Es probable que las declaraciones de Trump ofrezcan cierta seguridad a Ucrania, que teme que las conversaciones entre Washington y Moscú puedan congelar el conflicto a expensas de Kiev.

Trump dijo que es probable que la ofensiva rusa en Ucrania tenga como objetivo ayudar a fortalecer la mano de Putin en cualquier negociación para poner fin a la guerra.

"Creo que está intentando negociar. Está intentando preparar el terreno. En su mente eso le ayuda a hacer un mejor trato. En realidad le perjudica, pero en su mente eso le ayuda a hacer un mejor trato si pueden continuar la matanza", señaló.

El mandatario estadounidense afirmó que espera que su reunión con Putin produzca resultados, dados los intereses en juego y la debilidad de la economía rusa.

"Es un tipo inteligente, lleva mucho tiempo en esto pero yo también (...) nos llevamos bien, hay un buen nivel de respeto por ambas partes y creo que, ya sabes, algo va a salir de esto", comentó.

(Reporte de Steve Holland, Susan Heavey y Ryan Patrick Jones; escrito por Andrea Shalal; editado en español por Jorge Ollero y Carlos Serrano)