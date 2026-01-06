Trump dice que si republicanos no ganan legislativas, los demócratas buscarán destituirlo

WASHINGTON, 6 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que ⁠los republicanos deben ganar las elecciones ⁠legislativas de este año o, de lo contrario, los demócratas lo someterán a un juicio político.

"Tienen que ganar las elecciones de mitad de mandato ⁠porque, si no ‌ganamos las ​elecciones de mitad de mandato, va a pasar (...) quiero decir, encontrarán una razón ​para un juicio político", dijo Trump en un retiro de legisladores republicanos de la Cámara ‌de Representantes en Washington. "Me acusarán".

El presidente instó a ‌sus compañeros republicanos a luchar de forma ​más unida en cuestiones que van desde la política de género a la salud y las reformas electorales, y a vender sus políticas a un público enfadado por los problemas del costo de la vida.

La agenda de Trump está en juego en las elecciones de noviembre, cuando se disputarán todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los del Senado.

Durante el discurso, Trump pronosticó una ⁠victoria épica de los republicanos en las elecciones, pero también expresó su preocupación por el precedente histórico de que ​al partido del presidente en ejercicio le suele ir mal.

"Dicen que cuando se gana la presidencia, se pierden las elecciones de mitad de mandato", dijo el mandatario en el Kennedy Center, un centro de artes escénicas de Washington que recientemente fue rebautizado para incluir una mención a Trump. "Me gustaría que me explicaran qué demonios está pasando con la mente de la gente".

Los republicanos ⁠de la Cámara de Representantes han mostrado una enorme deferencia hacia Trump hasta ahora, cediendo ​gran parte de la autoridad del Congreso sobre el gasto y otros asuntos a su administración.

Pero han empezado a mostrar destellos de independencia. La Cámara podría votar esta semana para anular un veto que Trump emitió el ‍mes pasado y que canceló proyectos de agua en Colorado y Utah, aunque no está claro si el esfuerzo obtendrá la mayoría de dos tercios necesaria.

Trump fue sometido a juicio político dos veces por la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, durante su mandato de 2017 a 2021, culpándole de lo que ​consideraron abusos de poder relacionados con Ucrania y antes de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

El Senado, controlado por los republicanos, votó a favor de su absolución en ambas ocasiones. (Reporte de Steve Holland ‍y Trevor Hunnicutt, editado en español por Lucila Sigal y Javier López de Lérida)