Trump dice que Starmer tardó demasiado en permitir el uso de las bases aéreas británicas

LONDRES, 2 mar (Reuters) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró al Daily Telegraph que Reino Unido tardó demasiado en permitir que Washington utilizara sus bases aéreas en operaciones contra Irán, y añadió que está decepcionado con la postura del primer ministro Keir Starmer respecto a la importante base de Diego García

Reino Unido no permitió a Estados Unidos utilizar las bases conjuntas para los primeros ataques aéreos contra Irán, pero el domingo por la noche Starmer dijo que aceptó la solicitud estadounidense de utilizarlas en cualquier ataque "defensivo" contra objetivos iraníes

En una entrevista publicada el lunes, Trump dijo que Starmer parecía "preocupado por la legalidad" de los ataques

"Probablemente eso nunca haya ocurrido antes entre nuestros países", dijo Trump sobre el desacuerdo, y añadió que el cambio de postura de Starmer tardó "demasiado tiempo"

Trump dijo que Starmer debería haber aprobado desde el principio el uso estadounidense de Diego García, una base aérea de importancia estratégica para Washington y Londres en el océano Índico, y afirmó que Irán es responsable de la muerte de "muchas personas de su país"

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado ataques aéreos contra Irán que causaron la muerte del líder supremo del país, Alí Jamenei, y Teherán lanzó misiles hacia los países del golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses. El domingo, un dron de fabricación iraní impactó en la base de la fuerza aérea británica en Akrotiri, Chipre, causando daños limitados y sin víctimas

Trump afirmó que es "útil" que Estados Unidos pueda ahora lanzar operaciones desde Diego García, pero indicó que está "muy decepcionado con Keir" por el acuerdo que alcanzó sobre la soberanía de las islas Chagos, donde se encuentra la base

Trump ha cambiado de postura sobre el acuerdo de Chagos, que según Reino Unido garantiza el futuro de la base frente a posibles impugnaciones legales, al tiempo que transfiere la soberanía del archipiélago a Mauricio

