Trump dice que su administración “identificó fondos” para pagar a las tropas durante el cierre
11 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que su administración ha encontrado una manera de pagar a las tropas durante el cierre del Gobierno federal y que ha ordenado al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, que lo haga.
"Estoy usando mi autoridad, como Comandante en Jefe, para ordenar a nuestro Secretario de Guerra, Pete Hegseth, que use todos los fondos disponibles para que nuestras Tropas reciban su PAGO el 15 de octubre", dijo el presidente en un post en la red social Truth.
"Hemos identificado fondos para hacer esto, y el Secretario Hegseth los usará para PAGAR A NUESTRAS TROPAS", dijo Trump. (Reporte de Bhargav Acharya en Toronto; Edición de Paul Simao)
