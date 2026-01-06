Trump dice que su esposa Melania odia cuando baila: "Es muy poco presidencial"

WASHINGTON, 6 ene (Reuters) - Donald Trump es aplaudido por sus seguidores cuando baila en el escenario en sus mítines políticos, pero el presidente de Estados Unidos reveló el martes que la primera dama, Melania Trump, no es fan de su faceta de bailarín.

"Mi esposa odia cuando hago esto", dijo Trump durante un serpenteante discurso ante legisladores republicanos en Washington. "Es una persona con mucha clase, ¿verdad? Ella me dijo: 'es muy poco presidencial'. Yo le dije: 'pero si he llegado a ser presidente'".

La primera dama no estuvo presente en el acto.

Trump suele hacer sus característicos movimientos al final de sus discursos mientras suena la canción "YMCA" por los altavoces, extendiendo los brazos de forma espasmódica mientras el resto del cuerpo permanece rígido.

"Le dije que todo el mundo quiere que baile", dijo Trump a los legisladores, relatando lo que, según él, fue una conversación con su esposa. "'Cariño, eso no es presidencial'. Me dijo: '¿te imaginas a FDR bailando?'. Eso me dijo", agregó en relación al expresidente Franklin Delano Roosvelt.

"Le dije que hay una larga historia que quizás ella no conozca porque él era un tipo elegante, incluso siendo demócrata", dijo Trump.

Roosevelt estaba paralizado de la cintura para abajo debido a la poliomielitis, pero rara vez fue fotografiado en una silla de ruedas mientras era presidente.

Trump dijo que a la primera dama tampoco le gustaba cómo a veces finge levantar pesas durante sus discursos para dramatizar sus esfuerzos por impedir que las personas transgénero compitan en torneos de halterofilia femenina.

"El levantamiento de pesas es terrible", dijo el mandatario, citando a su esposa.

La secretaria de prensa de la primera dama no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Sin inmutarse, Trump repitió la anécdota de la halterofilia el martes. Y cuando terminó su discurso, hizo un baile rápido antes de salir del escenario. (Reportaje de Steve Holland; Editado en español por Lucila Sigal)