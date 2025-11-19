Trump dice que su índice de aprobación ha bajado, salvo entre la gente inteligente

Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 19 nov (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo el miércoles algo muy inusual: admitió que sus números en las encuestas habían bajado.

Trump, bajo presión por su gestión del alto costo de la vida y la investigación sobre Jeffrey Epstein, aludió a las dificultades con su base política en un discurso ante líderes empresariales y funcionarios de Arabia Saudita.

Su índice de aprobación cayó al 38%, el más bajo desde su vuelta al cargo, según un sondeo de opinión de Reuters/Ipsos realizado esta semana.

"Así que mis números en las encuestas acaban de bajar, pero con la gente inteligente han subido mucho", dijo el mandatario en Washington.

En opinión de Trump, su prestigio se ha visto afectado por aliados conservadores que no están de acuerdo con su opinión de que algunos trabajadores extranjeros cualificados serán necesarios para ayudar a desarrollar industrias críticas en el país. "Siempre recibo un poco de presión de mi gente, la gente que me quiere y la gente a la que quiero", dijo Trump. "Resulta que están hacia la derecha del centro, hacia la derecha. A veces están muy a la derecha".

Algunos conservadores culpan a la inmigración por la pérdida de puestos de trabajo de los ciudadanos estadounidenses o los bajos salarios. Trump, generalmente un partidario de la línea dura en materia de inmigración, dice que los extranjeros ayudan a capacitar a los trabajadores estadounidenses para empleos en ciertas industrias. "Son patriotas increíbles, pero simplemente no entienden que hay que enseñarle a nuestra gente", dijo Trump, refiriéndose a sus aliados. "Esto es algo que nunca han hecho".

Las encuestas de Reuters/Ipsos muestran regularmente que la aprobación de Trump es más baja entre los estadounidenses con educación universitaria que entre aquellos que no se graduaron de la universidad. En la encuesta de esta semana, solo el 33% de los encuestados con un título universitario o más aprobaron el desempeño de Trump, frente al 42% de los que no tienen títulos universitarios. (Reporte de Trevor Hunnicutt; Editado en español por Javier Leira)