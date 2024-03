Por Kanishka Singh

WASHINGTON, 19 mar (Reuters) - El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que si el príncipe Enrique mintió en su solicitud de visado sobre el consumo de drogas, Trump buscaría tomar las "medidas apropiadas" si gana las elecciones presidenciales de noviembre, declinando descartar que Enrique abandone Estados Unidos.

Los comentarios de Trump al medio de comunicación británico de derecha GB News se produjeron en una entrevista con el presentador y frecuente crítico de Enrique, Nigel Farage.

Los solicitantes de visados estadounidenses están obligados a revelar cualquier antecedente de consumo de drogas, lo que puede afectar a su solicitud. Si se miente en la solicitud, pueden imponerse penas que incluyen la deportación.

Enrique, que vive en California desde 2020, admitió haber consumido drogas ilegales en el pasado en su libro de memorias "Spare".

Ante esto, el grupo conservador Heritage Foundation demandó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para acceder a sus registros de inmigración. A principios de este mes, un juez dictaminó en ese caso que los detalles relativos a la solicitud de visado de Enrique debían entregarse al tribunal.

Farage, un viejo aliado de Trump, preguntó al candidato presidencial republicano si el príncipe Enrique debería recibir algún "privilegio especial" si mintió en su solicitud.

"No. Tendremos que ver si saben algo sobre las drogas, y si mintió tendrán que tomar las medidas apropiadas", respondió Trump.

Cuando se le preguntó si eso podría significar que Enrique "no se quede en Estados Unidos", el expresidente respondió: "Oh, no lo sé. Tendrán que decírmelo. Tendrán que decírmelo. Habría pensado que lo sabrían hace mucho tiempo".

Desde que el príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle abandonaron las tareas ligadas a la corona y se mudaron a California, a menudo han arremetido contra el trato que han recibido por parte de la familia real británica.

(Reporte de Kanishka Singh en Washington, Edición en español de Sofía Díaz Pineda)