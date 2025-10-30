Trump dice que tuvo "agradable" conversación con Carney tras disputa arancelaria

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que mantuvo una "agradable" conversación con el primer ministro canadiense, Mark Carney, tras el estallido de una nueva disputa arancelaria entre los dos vecinos.

El republicano anunció la semana pasada que aumentará en 10% los gravámenes sobre los productos de Canadá en represalia por una campaña publicitaria de la provincia de Ontario en contra de las tarifas estadounidenses.

"Tuvimos una conversación muy agradable con él", dijo Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One al abandonar el jueves Corea del Sur luego de una reunión con el presidente chino, Xi Jinping.

El magnate republicano había repudiado la publicidad antiproteccionista que fue emitida en varias televisiones de Canadá y Estados Unidos, y en la que aparecía el difunto expresidente Ronald Reagan.

Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos, pero el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero perturbó las relaciones.

