Trump dice que tuvo una llamada telefónica con Rutte de la OTAN sobre Groenlandia

20 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que había mantenido una "muy buena" llamada telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en relación con Groenlandia.

Trump también dijo que había aceptado una reunión de varias partes en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial. No especificó quiénes eran las varias partes.

"Como expresé a todo el mundo, muy claramente, Groenlandia es imperativa para la Seguridad Nacional y Mundial. No puede haber vuelta atrás - ¡En eso, todo el mundo está de acuerdo!", dijo en una publicación en Truth Social.

Trump había dicho anteriormente a los periodistas que Estados Unidos hablaría sobre la adquisición de Groenlandia en el Foro Económico Mundial de esta semana porque Dinamarca no puede proteger el territorio. (Información de Chandni Shah en Bengaluru; edición de Jacqueline Wong y Tom Hogue; editado en español por Patrycja Dobrowolska)