Trump dice que Ucrania no ha agradecido los esfuerzos de EE. UU.

WASHINGTON, 23 nov (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que Ucrania no ha agradecido los esfuerzos estadounidenses relacionados con la guerra con Rusia, a pesar de que las armas estadounidenses siguen fluyendo y Europa sigue comprando petróleo ruso.

"El 'liderazgo' de Ucrania ha expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos, y Europa sigue comprando petróleo de Rusia. EEUU continúa vendiendo cantidades masivas de

armas a la OTAN, para distribuirlas a Ucrania", dijo Trump en su red Truth Social.

Funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos se citaron el domingo en Ginebra para mantener conversaciones sobre un borrador de plan presentado por Washington para poner fin a la guerra.

(Reporte de Katharine Jackson; editado en español por Carlos Serrano)

