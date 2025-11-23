Trump dice que Ucrania no ha agradecido los esfuerzos de EE. UU.
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 23 nov (Reuters) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que Ucrania no ha agradecido los esfuerzos estadounidenses relacionados con la guerra con Rusia, a pesar de que las armas estadounidenses siguen fluyendo y Europa sigue comprando petróleo ruso.
"El 'liderazgo' de Ucrania ha expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos, y Europa sigue comprando petróleo de Rusia. EEUU continúa vendiendo cantidades masivas de
armas a la OTAN, para distribuirlas a Ucrania", dijo Trump en su red Truth Social.
Funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos se citaron el domingo en Ginebra para mantener conversaciones sobre un borrador de plan presentado por Washington para poner fin a la guerra.
(Reporte de Katharine Jackson; editado en español por Carlos Serrano)
