Trump dice que Ucrania y la OTAN deben lidiar con Ucrania, no EEUU

La responsabilidad de lidiar con la situación en Ucrania les corresponde a Europa y la OTAN, no a Estados Unidos, afirmó el miércoles el presidente Donald Trump en un discurso en Davos.

"¿Qué obtiene Estados Unidos de todo este trabajo, de todo este dinero, aparte de muerte, destrucción y enormes sumas de dinero destinadas a quienes no aprecian lo que hacemos? Hablo de la OTAN, hablo de Europa. Tienen que ocuparse de Ucrania. Nosotros no", dijo el presidente.

"Estados Unidos está muy lejos, nos separa un océano inmenso y hermoso. No tenemos nada que ver con eso", declaró Trump cuyo país es la principal potencia militar de la OTAN.

Trump indicó además que este miércoles se reunirá con el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, que enfrenta desde hace cuatro años una ofensiva rusa a gran escala.