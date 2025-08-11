Trump dice que Ucrania y Rusia tendrán que ceder territorio

Por Trevor Hunnicutt, Steve Holland, Yuliia Dysa y Lili Bayer

WASHINGTON/KIEV/BRUSELAS, 11 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que tanto Ucrania como Rusia tendrán que ceder terreno para poner fin a la guerra y que las conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, esta semana mostrarán al instante si el líder del Kremlin está dispuesto a llegar a un acuerdo.

Trump ha endurecido su postura hacia Moscú. Ha aceptado que más armas estadounidenses lleguen a Ucrania y amenazó con aranceles a los compradores de petróleo ruso, pero en Europa persiste el temor a que acepte un acuerdo que obligue a Kiev a hacer grandes concesiones.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo el lunes que "la unidad transatlántica, el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia" eran necesarios para poner fin a la guerra y "prevenir futuras agresiones rusas en Europa".

Trump dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca que las conversaciones del viernes con Putin en Alaska serán una "reunión de tanteo" para determinar si está dispuesto a llegar a un acuerdo.

"Probablemente en los primeros dos minutos" sabré si es posible avanzar.

"Voy a hablar con Vladimir Putin y le voy a decir: tienes que poner fin a esta guerra. Tienes que ponerle fin", dijo Trump a periodistas.

"Voy a ir a ver los parámetros ahora. Puede que me vaya y le diga: 'Buena suerte' y ese será el final. Puede que diga: 'Esto, esto no se va a solucionar'", agregó.

Trump dijo que una futura reunión podría incluir a Zelenski y que el objetivo de Estados Unidos es un rápido alto el fuego en el sangriento conflicto de tres años y medio.

Trump tiene previsto hablar con los líderes europeos poco después de sus conversaciones con Putin.

El presidente estadounidense ha hablado antes de intercambios de territorios, pero ni Rusia ni Ucrania han mostrado interés en esta fórmula como parte de un acuerdo de paz.

A los europeos les preocupa que haya grandes concesiones a Moscú que puedan crear problemas de seguridad para Occidente en el futuro.

Ucrania ha intentado hacer retroceder a los invasores rusos desde que en febrero de 2022 comenzó la mayor y más mortífera guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Rusia justifica la guerra por lo que denomina amenazas a su seguridad derivadas del giro ucraniano hacia Occidente, pero Kiev y sus aliados occidentales dicen que la invasión es una apropiación de tierras al estilo imperial.

Rusia ocupa actualmente cerca de una quinta parte del territorio ucraniano, mientras que Ucrania apenas tiene suelo ruso.

"Habrá algún intercambio de tierras.

Lo sé por Rusia y por conversaciones con todo el mundo, por el bien de Ucrania", comentó Trump. Agregó que Moscú había ocupado algunos "territorios muy importantes", pero "vamos a intentar recuperar parte de ese territorio".

ADVIERTEN CONTRA CONCESIONES A RUSIA

Kallas dijo que la UE trabajaría en un decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia y advirtió contra las concesiones a Moscú.

"En la medida en que Rusia no haya aceptado un alto el fuego total e incondicional, no deberíamos ni siquiera discutir ninguna concesión", dijo en un comunicado.

"La secuencia de los pasos es importante. Primero un alto el fuego incondicional con un sólido sistema de supervisión y férreas garantías de seguridad", agregó.

Zelenski advirtió el lunes que cualquier concesión a Rusia no la persuadiría de dejar de luchar y que era necesaria más presión sobre el Kremlin.

Sostuvo que Rusia estaba alistando tropas para nuevas ofensivas en lugar de prepararse para detener la guerra, e instó a los países a mantener las sanciones a Moscú hasta que Ucrania reciba garantías de seguridad.

"Rusia se niega a detener las matanzas y, por tanto, no debe recibir ninguna recompensa ni beneficio", escribió en X.

(Reporte adicional de Nandita Bose en Washington; editado en español por Carlos Serrano)