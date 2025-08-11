Trump dice que Ucrania y Rusia tendrán que intercambiar algo de territorio por paz

Por Trevor Hunnicutt y Steve Holland

WASHINGTON, 11 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que tanto Ucrania como Rusia tendrán que cederse terreno mutuamente para poner fin a la guerra y que sus conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, tendrían como objetivo tomar la temperatura sobre un posible acuerdo.

Trump afirmó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que las conversaciones que mantendrá el viernes con Putin en Alaska serán una "reunión de tanteo" para determinar si está dispuesto a llegar a un acuerdo. Según indicó, en dos minutos podrá saber si era posible avanzar.

"Voy a hablar con Vladimir Putin y le voy a decir: tienes que poner fin a esta guerra. Tienes que ponerle fin", dijo Trump a los periodistas.

También señaló que una futura reunión podría incluir al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y que podría acabar siendo una cita a tres bandas que le incluyera a él y a Putin. Según señaló, hablará con los líderes europeos poco después de sus conversaciones con Putin, destacando que su objetivo es un rápido alto el fuego al sangriento conflicto.

Trump ha hablado en el pasado de intercambios de territorios, pero ni Rusia ni Ucrania han mostrado interés en esta fórmula como parte de un acuerdo de paz. A los europeos les preocupa que haya grandes concesiones a Moscú que puedan crear problemas de seguridad para Occidente en el futuro.

Ucrania ha intentado hacer retroceder a los invasores rusos desde que en febrero de 2022 comenzó la mayor y más mortífera guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia justifica la guerra por lo que denomina amenazas a su seguridad derivadas del giro ucraniano hacia Occidente, pero Kiev y sus aliados occidentales dicen que la invasión es una apropiación de tierras al estilo imperial.

Rusia ocupa actualmente cerca de una quinta parte del territorio ucraniano, mientras que Ucrania apenas tiene territorio ruso.

"Habrá algún intercambio de tierras. Lo sé por Rusia y por conversaciones con todo el mundo, por el bien de Ucrania", comentó Trump. Agregó que Moscú había ocupado algunos "territorios muy importantes", pero "vamos a intentar recuperar parte de ese territorio".

(Reporte adicional de Nandita Bose en Washington; editado en español por Carlos Serrano)