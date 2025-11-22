Trump dice que última propuesta sobre Ucrania no es su oferta final

WASHINGTON, 22 nov (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su actual propuesta de paz para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania no es su oferta final, comentario realizado después de que tanto Kiev como los aliados europeos de Washington afirmaron que el plan puede ser una base para las conversaciones, pero necesita un "trabajo adicional".

"La guerra tiene que terminar de una manera u otra", dijo a los periodistas el sábado. No obstante, respondió "no" cuando se le preguntó si era su oferta final.

Los líderes europeos y de otros países occidentales se apresuraron a dar una respuesta coordinada a la exigencia de Trump de que Ucrania acepte su plan de paz de 28 puntos con Rusia antes del jueves.

