Trump dice que una "armada" de EE. UU. se dirige hacia Irán

Por Steve Holland, Phil Stewart y Idrees Ali

A BORDO DEL AIR FORCE ONE, 23 ene (Reuters) -

El presidente Donald Trump dijo el jueves que Estados Unidos tiene una "armada" que se dirige hacia Irán, pero esperaba no tener que usarla, al tiempo que renovó las advertencias a Teherán por el asesinato de manifestantes o la reanudación de su programa nuclear

Representantes estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato,

dijeron que el portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados llegarán a Oriente Próximo en los próximos días

Un responsable dijo que también se estaban estudiando sistemas de defensa aérea adicionales para Oriente Próximo, que podrían ser fundamentales para protegerse de cualquier ataque iraní contra bases estadounidenses en la región

Los despliegues amplían las opciones a disposición de Trump, tanto para defender mejor a las fuerzas estadounidenses en toda la región en un momento de tensión como para emprender cualquier acción militar adicional tras atacar los emplazamientos nucleares iraníes en junio

"Tenemos muchos barcos yendo en esa dirección, por si acaso (...) Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One en su viaje de regreso a Estados Unidos tras hablar ante líderes mundiales en Davos, Suiza

En otro momento, dijo: "Tenemos una armada (...) dirigiéndose en esa dirección, y tal vez no tengamos que usarla"

Los buques de guerra comenzaron a moverse desde Asia-Pacífico la semana pasada, cuando la tensión entre Irán y Estados Unidos se disparó tras una severa represión de las protestas en todo Irán en los últimos meses

Trump había amenazado repetidamente con intervenir contra Irán por las recientes matanzas de manifestantes en ese país, pero las protestas menguaron la semana pasada. El presidente dio marcha atrás en su retórica más dura la semana pasada, afirmando que había detenido las ejecuciones de presos

Repitió esa afirmación el jueves, y dijo que Irán canceló casi 840 ahorcamientos tras sus amenazas

(Información de Phil Stewart, Idrees Ali y Nandita Bose en Washington, Steve Holland a bordo del Air Force One; redacción de Phil Stewart y Andrea Shalal; edición de Matthew Lewis y Cynthia Osterman; edición en español de Paula Villalba)