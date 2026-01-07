Trump dice que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU.

6 ene (Reuters) -

Venezuela "entregará" a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, dijo el martes el presidente Donald Trump tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien las fuerzas estadounidenses sacaron de su país el fin de semana.

"Este petróleo será vendido a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como Presidente de los Estados Unidos de América, para asegurar que sea usado para beneficiar al pueblo de Venezuela y a los Estados Unidos", dijo Trump en una publicación en las redes sociales. (Reportaje de Costas Pitas; edición de Kanishka Singh, Editado en español por Juana Casas)