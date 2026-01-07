Trump dice que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EEUU

6 ene (Reuters) -

Venezuela "entregará" a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, dijo el martes el presidente Donald Trump tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien las fuerzas estadounidenses sacaron de su país el fin de semana.

“¡Este Petróleo será vendido a su Precio de Mercado, y ese dinero será controlado por mí, como Presidente de los Estados Unidos de América, para asegurar que sea usado para beneficiar al pueblo de Venezuela y a los Estados Unidos!”, dijo Trump en una publicación en las redes sociales.

El acuerdo entre Caracas y Washington implica exportar crudo venezolano por un valor de hasta US$2.000 millones a Estados Unidos, según el mandatario estadounidense.

Esta negociación se espera desvíe los suministros de China y ayude a la empresa estatal Pdvsa a evitar recortes de producción más profundos.

Es también una clara señal de que el gobierno venezolano está respondiendo a la exigencia de Trump de abrirse a las compañías petroleras estadounidenses o arriesgarse a una mayor intervención militar.

Trump ha declarado que quiere que la presidenta encargada Delcy Rodríguez otorgue a las empresas estadounidenses y privadas "acceso total" a la industria petrolera venezolana.

Venezuela tiene millones de barriles de petróleo cargados en buques y tanques de almacenamiento que no ha podido enviar debido al bloqueo a las exportaciones impuesto por Trump desde mediados de diciembre. El bloqueo formó parte de la creciente presión estadounidense sobre el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, que culminó con su captura por parte de las fuerzas estadounidenses este fin de semana.

Suministrar el crudo atrapado a Estados Unidos podría requerir inicialmente la reasignación de cargamentos originalmente destinados a China, según informaron dos fuentes a Reuters el martes.

El país asiático ha sido el principal comprador de Venezuela en la última década, especialmente desde que Estados Unidos impuso sanciones a las empresas involucradas en el comercio de petróleo con Venezuela en 2020.

Funcionarios del gobierno venezolano y Pdvsa no hicieron comentarios.

Se espera que el suministro aumente el volumen de petróleo venezolano exportado a Estados Unidos, un flujo que actualmente está controlado en su totalidad por Chevron, el principal socio de Pdvsa en la empresa mixta, bajo una autorización estadounidense.

Chevron, que ha estado exportando entre 100.000 y 150.000 barriles por día (BPD) de petróleo venezolano a Estados Unidos, es la única empresa que ha estado cargando y enviando crudo sin interrupción desde el país sudamericano en las últimas semanas bajo el bloqueo.

No quedó claro de inmediato si Venezuela tendría acceso a los ingresos del suministro. (Reportaje de Costas Pitas, Marianna Parraga, Erin Branco, Jonathan Saul, Jarret Renshaw y Arathy Somasekhar. Información adicional de Bhargav Acharya. Editado en español por Juana Casas )