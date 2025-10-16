Trump dice que volverá a reunirse con Putin tras conversaciones "productivas"
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
16 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se reunirá con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en Budapest, Hungría, para discutir el fin de la guerra en Ucrania después de una conversación productiva el jueves.
No se proporcionó una fecha para la reunión, pero Trump afirmó en una publicación en las redes sociales que creía que "se hizo un gran progreso con la conversación telefónica de hoy".
Trump tiene previsto reunirse con el líder ucraniano Volodímir Zelenski el viernes en la Casa Blanca. (Reporte de Bhargav Archaya, Escrito por Christian Martinez; Editado en Español por Manuel Farías)
Otras noticias de Guerra en Ucrania
Más leídas
- 1
El osado look de Griselda Sicialiani: los detalles sobre Envidiosa 3 y el famoso al que le gustaría conocer
- 2
Aerolíneas Argentinas deja ocho aviones 737 en tierra tras el incidente en Aeroparque
- 3
La UADE reforzó los controles sobre los alumnos por cómo van vestidos y fijó sanciones para incumplidores
- 4
Revelan que dos altas figuras del chavismo ofrecieron a EE.UU. planes para sacar a Maduro del poder