Trump dice que volverá a reunirse con Putin tras conversaciones "productivas"

16 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se reunirá con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en Budapest, Hungría, para discutir el fin de la guerra en Ucrania después de una conversación productiva el jueves.

No se proporcionó una fecha para la reunión, pero Trump afirmó en una publicación en las redes sociales que creía que "se hizo un gran progreso con la conversación telefónica de hoy".

Trump tiene previsto reunirse con el líder ucraniano Volodímir Zelenski el viernes en la Casa Blanca. (Reporte de Bhargav Archaya, Escrito por Christian Martinez; Editado en Español por Manuel Farías)