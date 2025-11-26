LA NACION

Trump dice que Xi "está más o menos de acuerdo" en acelerar las compras de productos de US$

Guerra comercial de aranceles entre Estados Unidos y China
Trump dice que Xi "está más o menos de acuerdo" en acelerar las compras de productos de US$Richard Drew - AP

26 nov (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que presionó al presidente chino, Xi Jinping, para que acelerara y aumentara las compras de Pekín de productos estadounidenses durante una llamada telefónica el lunes y que el líder chino había estado "más o menos de acuerdo".

"Le pedí: me gustaría que compraras un poco más rápido. Me gustaría que compraras más. Y él ha estado más o menos de acuerdo en hacerlo", dijo Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial. "Creo que nos sorprenderán gratamente las acciones del presidente Xi".

China ha reanudado las compras de soja estadounidense y ha detenido sus restricciones ampliadas a las exportaciones de tierras raras, pero el ritmo de las compras había sido menor de lo esperado inicialmente. (Información de Jeff Mason; escrito por Andrea Shalal; edición de Tom Hogue; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

