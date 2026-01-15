Trump dice que Zelenski, y no Putin, frena un acuerdo de paz en Ucrania

Por Steve Holland y Gram Slattery

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a Reuters que es Ucrania, no Rusia, la que está frenando un posible acuerdo de paz, una retórica que contrasta notablemente con la de los aliados europeos, que han sostenido sistemáticamente que Moscú tiene poco interés en poner fin a su guerra en Ucrania.

En una entrevista exclusiva en el Despacho Oval el miércoles, Trump dijo que el presidente ruso Vladimir Putin está listo para poner fin a su invasión de casi cuatro años de Ucrania. Zelenski, dijo el presidente de EEUU, fue más reticente.

“Creo que está listo para llegar a un acuerdo”, dijo Trump sobre el presidente ruso. “Creo que Ucrania está menos dispuesta a llegar a un acuerdo”.

por qué las negociaciones lideradas por Estados Unidos no habían resuelto aún el mayor conflicto terrestre de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Trump respondió: “Zelenski”.

Los comentarios de Trump sugirieron una renovada frustración con el líder ucraniano. Los dos presidentes han tenido durante mucho tiempo una relación volátil, aunque sus interacciones parecen haber mejorado durante el primer año de Trump de vuelta en el cargo.

En ocasiones, Trump se ha mostrado más dispuesto a aceptar las garantías de Putin al pie de la letra que los líderes de algunos aliados de Estados Unidos, lo que ha frustrado a Kiev, a las capitales europeas y a los parlamentarios estadounidenses, incluidos republicanos.

En diciembre, Reuters informó de que los informes de los servicios de inteligencia estadounidenses seguían advirtiendo de que Putin no había abandonado sus objetivos de capturar toda Ucrania y recuperar partes de Europa que pertenecían al antiguo imperio soviético. La Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, lo rebatió entonces.

“LE ESTÁ COSTANDO LLEGAR”

Tras varios altibajos, las negociaciones lideradas por Estados Unidos se han centrado en las últimas semanas en las garantías de seguridad para una Ucrania de posguerra que asegure que Rusia no vuelva a invadirla tras un posible acuerdo de paz. En términos generales, los negociadores estadounidenses han presionado a Ucrania para que abandone su región oriental del Dombás como parte de cualquier acuerdo con Rusia.

Dirigentes ucranianos han estado muy involucrados en las recientes conversaciones, que han sido dirigidas por parte de Estados Unidos por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump. Algunos representantes europeos han puesto en duda la probabilidad de que Putin acepte algunos de los términos recientemente negociados por Kiev, Washington y los líderes europeos.

Trump dijo a Reuters que no estaba al tanto de un posible próximo viaje a Moscú de Witkoff y Kushner, del que Bloomberg informó el miércoles.

Cuando se le preguntó si se reuniría con Zelenski en el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebra en Suiza la próxima semana, Trump dijo que sí, pero dio a entender que no había planes establecidos.

“Me reuniría, si él está allí”, dijo Trump. “Yo voy a estar allí”.

Cuando se le preguntó por qué creía que Zelenski estaba frenando las negociaciones, Trump no dio más detalles y se limitó a decir: “Simplemente creo que, ya sabes, le está costando llegar”.

Zelenski ha descartado públicamente cualquier concesión territorial a Moscú, afirmando que Kiev no tiene derecho, según la Constitución del país, a ceder ningún terreno. (Información de Steve Holland; redacción de Gram Slattery; edición de Colleen Jenkins y Cynthia Osterman; edición en español de María Bayarri Cárdenas)