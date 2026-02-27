Trump dice sobre Irán que a veces es necesario usar la fuerza

Por Steve Holland y Andrea Shalal

WASHINGTON, 27 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que no estaba contento con Irán y quiere alcanzar un acuerdo con Teherán, pero advirtió que "a veces es necesario" usar la fuerza militar

Trump, en declaraciones a la prensa al salir de la Casa Blanca rumbo a Texas, afirmó que Irán seguía sin estar dispuesto a renunciar a las armas nucleares, como exige Estados Unidos

El mandatario habló un día después de que las negociaciones entre los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner y funcionarios iraníes en Ginebra concluyeran sin acuerdo. Una masiva presencia militar estadounidense se encuentra en la región a la espera de una orden de Trump

Al ser consultado sobre la posibilidad de usar la fuerza, Trump dijo que Estados Unidos cuenta con el ejército más poderoso del mundo

"Me encantaría no usarla, pero a veces es necesario", afirmó

El mandatario indicó que se mantendrían más conversaciones sobre Irán más tarde en el día. No especificó con quién, pero altos funcionarios de defensa estadounidenses estuvieron en la Casa Blanca el jueves para conversar

"No queremos que Irán tenga armas nucleares y no están diciendo esas palabras de oro", declaró Trump

El presidente tenía previstos eventos más tarde el viernes en Corpus Christi, Texas, y luego volaría a Palm Beach, Florida, para pasar el fin de semana en su club Mar-a-Lago

Omán, que ha actuado como mediador entre Estados Unidos e Irán, envió a su ministro de Asuntos Exteriores a Washington el viernes para conversar sobre el tema con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, según una fuente familiarizada con el asunto

Una fuente informada sobre las deliberaciones internas de la Casa Blanca dijo a Reuters que Trump, quien lanzó un bombardeo contra instalaciones nucleares iraníes en junio pasado, tiene "una visión muy clara de todas las opciones que tiene ante sí"

Internamente se reconoce que enfrentarse a Irán sería más difícil que la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y también existe pesimismo interno sobre si las negociaciones darán frutos, añadió la fuente

"Nadie es demasiado optimista sobre las negociaciones", añadió la fuente. (Reporte de Steve Holland y Andrea Shalal, Escrito por Bhargav Acharya; editado en español por Lucila Sigal y Manuel Farías)