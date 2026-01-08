Trump dice Venezuela no da a China un precedente de Taiwán, pero 'depende' de Xi

WASHINGTON, 8 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "depende" del presidente chino, Xi Jinping, lo que China haga en Taiwán, pero que él estaría "muy descontento" con un cambio en el statu quo, según una entrevista que publica este jueves el diario The New York Times.

"Él (Xi) lo considera parte de China, y depende de él lo que vaya a hacer", dijo Trump al diario el miércoles.

"Pero le he expresado que estaría muy descontento si hiciera eso, y no creo que lo haga. Espero que no lo haga".

Trump hizo estos comentarios en el contexto de un intercambio sobre qué lecciones podría extraer Xi de la audaz operación militar de Trump en Venezuela.

El presidente republicano dijo que no veía las situaciones como análogas porque Taiwán no representaba el mismo tipo de amenaza para China que, según ha dicho, el gobierno de Nicolás Maduro representaba para Estados Unidos.

También repitió su creencia de que Xi no haría un movimiento contra Taiwán durante su presidencia, que termina en 2029.

"Puede que lo haga después de que tengamos un presidente diferente, pero no creo que lo haga conmigo como presidente", dijo Trump.

El Gobierno de Trump dijo en un documento de estrategia el año pasado que su objetivo es evitar el conflicto con China por Taiwán y el Mar de China Meridional mediante el aumento del poder militar de Estados Unidos y sus aliados.

China considera a Taiwán, gobernado democráticamente, como algo propio, y Pekín nunca ha renunciado al uso de la fuerza para someter a Taiwán a su control. Taiwán rechaza las pretensiones de Pekín.

"La cuestión de Taiwán es un asunto puramente interno de China, y la forma de resolverlo es un asunto que entra dentro de los derechos soberanos de China", declaró Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Washington.

Estados Unidos no tiene lazos diplomáticos formales con Taiwán, pero Washington es el principal patrocinador internacional de la isla y está obligado por ley a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse. La cuestión ha sido un elemento irritante en las relaciones entre Estados Unidos y China durante años.

Trump ha evitado en gran medida decir directamente cómo respondería a un aumento de las tensiones en torno a la isla.

(Reportaje de Jasper Ward y Trevor Hunnicutt en Washington; edición de Costas Pitas y Stephen Coates, Editado en español por Juana Casas)