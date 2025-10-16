Trump dice volverá a reunirse con Putin tras lograr avances en conversaciones sobre Ucrania

Por Trevor Hunnicutt

16 oct (Reuters) - Donald Trump dijo el jueves que llegó a un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, para sostener otra cumbre para discutir el fin de la guerra en Ucrania, un día antes de que el presidente estadounidense hable con el líder ucraniano, Volodimir Zelenski.

Trump dijo que él y Putin se reunirían pronto en Budapest tras una llamada telefónica de más de dos horas que describió como productiva.

Putin dijo en la llamada que el suministro de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania perjudicaría el proceso de paz y dañaría los lazos entre Washington y Moscú, según informó a la prensa el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, que añadió que la llamada tuvo lugar por iniciativa de Rusia.

El funcionario sostuvo que una nueva cumbre planeada entre los líderes será precedida por una llamada telefónica entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en los próximos días.

La sorpresa se produjo antes de que Zelenski se dirija a la Casa Blanca para solicitar más apoyo militar, incluidos posibles misiles ofensivos de largo alcance.

Sin embargo, el tono positivo que siguió a la llamada entre Estados Unidos y Rusia parecía dejar en entredicho la posibilidad de ese apoyo a corto plazo.

Kiev y Moscú han intensificado su guerra con ataques masivos contra las infraestructuras energéticas, mientras la OTAN se esfuerza por responder a una oleada de incursiones aéreas rusas.

La reunión Trump-Putin seguirá a conversaciones de menor nivel entre Moscú y Washington la próxima semana, dijo Trump. No se proporcionó ninguna fecha para la reunión de los líderes.

En un post en Truth Social, Trump dijo que informaría a Zelenski sobre las conversaciones con Rusia en el Salón Oval el viernes. "Se hizo un gran progreso con la conversación telefónica de hoy", agregó.

UCRANIA QUIERE MAYOR RADIO DE ATAQUE

Ucrania ha estado buscando misiles de largo alcance Tomahawk, lo que pondría a Moscú y otras grandes ciudades rusas al alcance del fuego de misiles desde Ucrania.

Trump, un republicano que ha prometido poner fin a la guerra que Rusia comenzó en 2022, había expresado antes una creciente frustración con Putin por los continuos ataques. Ha dicho que podría suministrar las armas de largo alcance a Ucrania si Putin no acude a la mesa de negociaciones.

En su última incursión, Rusia lanzó más de 300 drones y 37 misiles para atacar infraestructuras en toda Ucrania durante la noche del jueves, dijo Zelenski.

Kiev ha intensificado sus propios ataques contra objetivos rusos, entre ellos una refinería de petróleo en la región de Saratov el jueves.

En las últimas advertencias a Rusia, Trump dijo el miércoles que el primer ministro indio, Narendra Modi, se había comprometido a dejar de comprar petróleo a Rusia, y que la administración presionaría a China para que hiciera lo mismo.

India no ha confirmado tal compromiso, aunque Reuters informó que algunas refinerías indias se están preparando para recortar las importaciones de petróleo ruso, con expectativas de una reducción gradual, según dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el miércoles que Washington "impondría costos a Rusia por su continua agresión" a menos que la guerra termine. (Reporte de Trevor Hunnicutt y Bhargav Acharya; Edición de Doina Chiacu, Colleen Jenkins y Rod Nickel. Editado en Español por Manuel Farías y Natalia Ramos)