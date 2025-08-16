Trump dijo a Kiev que Putin ofreció congelar el frente si Ucrania sale de Dombás, según una fuente

KIEV, 16 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo el sábado al líder de Ucrania que el ruso Vladimir Putin ofreció congelar las líneas del frente en otros lugares si Kiev aceptaba retirarse de las regiones orientales de Donetsk y Luhansk, dijo una persona familiarizada con el asunto.

Trump y el enviado estadounidense Steve Witkoff le dijeron a Zelenski que Putin dijo que no podría haber un alto el fuego antes de que eso ocurriera, y que Putin podría comprometerse a no lanzar ninguna nueva agresión contra Ucrania como parte de un acuerdo. (Reporte de Tom Balmforth; redacción de Yuliia Dysa. Edición de Tomasz Janowski. Editado en español por Natalia Ramos)