Trump, dispuesto a reunirse con Kim la próxima semana si el líder norcoreano le demuestra su interés

MADRID, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado su disposición a mantener un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong Un, durante su visita de la próxima semana a Corea del Sur, siempre que el dirigente asiático le traslade su interés de mantener un encuentro bilateral, en un nuevo gesto de apertura diplomática hacia Pyongyang en el marco de su gira por Asia.

El mandatario, que tiene previsto llegar a Seúl a mitad de la próxima semana con motivo de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), al ser preguntado sobre una posible reunión con Kim, ha aseverado que "lo haría si él se pusiera en contacto".

"La última vez que lo vi, publiqué en Internet que viajaría a Corea del Sur y, si desea reunirse conmigo, estoy abierto a ello".

Además, ha añadido con tono distendido: "Si quieren difundir la noticia, estoy abierto a hacerlo", ha explicado el mandatario neoyorquino en declaraciones a la prensa desde el Air Force One recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

El presidente ha alardeado que mantiene una "gran relación" con el líder norcoreano y que ambos "se han llevado muy bien" en el pasado; pero ha insistido en que el líder norcoreano "seguramente" esté al tanto de su próxima visita y ha comentado con ironía que "no hay muchas maneras de comunicarse con él, salvo por Internet, ya que Corea del Norte tiene poca cobertura telefónica".

Pese a las palabras del mandatario estadounidense, fuentes de su Ejecutivo han aclarado que --a fecha del viernes-- el encuentro con Kim no aparecía incluido en la agenda oficial del viaje de Trump, si bien ha admitido que "las cosas pueden cambiar".

La Casa Blanca ha reiterado que Trump continúa abierto al diálogo con Corea del Norte "sin condiciones previas", mientras que Kim Jong Un ha manifestado en un reciente discurso parlamentario su disposición a conversar con Washington si Estados Unidos abandona su exigencia de desnuclearización completa.

Las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos líderes han sido una constante en el debate público durante las últimas semanas.

En el intercambio con la prensa, Trump también ha descrito a Corea del Norte como "una especie de potencia nuclear", reconociendo que Pyongyang posee un importante arsenal atómico.

"Sé cuántas armas tienen y lo sé todo sobre ellas, pero tengo una muy buena relación con Kim Jong Un", ha declarado.

Trump y Kim se han reunido en tres ocasiones: la primera en Singapur en junio de 2018, la segunda en Hanoi en febrero de 2019 y la última en la aldea fronteriza de Panmunjom, en junio de ese mismo año.