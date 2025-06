Trump: EE.UU. "arrasó" instalaciones nucleares de Irán; Teherán se reserva "todas las opciones"

By Parisa Hafezi, Phil Stewart, Maayan Lubell

ESTAMBUL/WASHINGTON/JERUSALÉN, 22 jun (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había "arrasado" los principales emplazamientos nucleares de Irán en ataques durante la noche, uniéndose a una ofensiva israelí en una nueva e importante escalada del conflicto en Oriente Medio, mientras Teherán juró defenderse.

Trump, en un discurso televisado al pueblo estadounidense, calificó los ataques de "éxito militar espectacular" y advirtió a Teherán contra las represalias, diciendo que se enfrentaría a más ataques devastadores si no aceptaba la paz.

Irán, que ha respondido al repentino ataque israelí contra su aparato nuclear y militar desde el 13 de junio con el lanzamiento de misiles contra ciudades israelíes, calificó el ataque estadounidense de grave violación del derecho internacional que tendría "consecuencias imperecederas".

"Irán se reserva todas las opciones para defender su soberanía, sus intereses y su pueblo", escribió el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, en un mensaje en las redes sociales, señalando que los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán se produjeron a pesar de las conversaciones en curso entre Washington y Teherán. Los ataques estadounidenses, con bombas antibúnker y misiles Tomahawk, ponen a Oriente Medio al borde de una nueva gran conflagración en una región ya en llamas desde hace más de 20 meses, con guerras en Gaza y Líbano y un dictador derrocado en Siria.

La República Islámica ha sido un enemigo acérrimo tanto de Israel como de Estados Unidos desde su revolución de 1979, y el estallido de una guerra abierta tras décadas de lucha encubierta por medio de terceros podría tener consecuencias impredecibles.

Mientras que los halcones occidentales llevan mucho tiempo esperando que una acción militar contra los gobernantes eclesiásticos de Irán provoque una revuelta interna y un cambio de régimen, los detractores de esta idea temen que, por el contrario, pueda empujar a Irán a acelerar su programa atómico o desencadenar el caos y el derramamiento de sangre, que podrían extenderse mucho más allá de sus fronteras.

CBS News informó que Washington se había puesto en contacto con Teherán para comunicar que no pretendía un cambio de régimen.

Sin embargo, Trump afirmó que el futuro de Irán era "o la paz o la tragedia" y que "si la paz no llega rápidamente, perseguiremos esos otros objetivos".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, felicitó a Trump por su "audaz decisión".

Los disparos de misiles iraníes contra Israel parecieron intensificarse durante la noche, según testigos en el país, y el Ministerio de Sanidad informó de 86 heridos.

Los Estados árabes del golfo Pérsico, que en los últimos años han tratado de enfriar las rivalidades con Irán y temen que sus cruciales exportaciones de energía puedan ser blanco de cualquier conflicto ampliado, expresaron su preocupación por la escalada. Los iraníes contactados por Reuters describieron su temor ante la perspectiva de una guerra ampliada en la que participe EEUU.

"Nuestro futuro es oscuro. No tenemos adónde ir, es como vivir en una película de terror", dijo Bita, una profesora de 36 años de la ciudad central de Kashan, antes de que se cortara la línea telefónica. EMPLAZAMIENTOS NUCLEARES La decisión de Trump es la mayor apuesta en política exterior de sus dos presidencias y durante el anuncio estuvo flanqueado por el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio. Dijo que los bombardeos estadounidenses habían acabado con las tres principales instalaciones nucleares iraníes: Natanz, Isfahán y Fordow, que se dedican a la producción o almacenamiento de uranio enriquecido, un material utilizado como combustible para centrales eléctricas pero también para fabricar cabezas atómicas. Trump dijo a Fox News que se lanzaron bombas "rompebúnkeres" sobre el emplazamiento subterráneo de Fordow, donde pueden pasar días antes de que se conozca el impacto del ataque, y que se dispararon misiles Tomahawk contra las otras instalaciones. El organismo de control nuclear de la ONU dijo que no se habían registrado aumentos de los niveles de radiación fuera de las instalaciones tras los ataques estadounidenses, y el director de la agencia, Rafael Grossi, dijo que iba a convocar una reunión de emergencia de su junta de gobernadores, formada por 35 países, para el lunes. Una fuente iraní de alto nivel dijo a Reuters que la mayor parte del uranio altamente enriquecido de Fordow había sido trasladado a otro lugar antes del ataque y que el número de personal nuclear allí presente se había reducido al mínimo. Mohammad Manan Raisi, diputado por Qom, cerca de Fordow, dijo a la agencia semioficial de noticias Fars que las instalaciones no habían sufrido daños graves, sin dar más detalles. La Organización de la Energía Atómica de Irán dijo que no permitiría que se detuviera el desarrollo de su "industria nacional". El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento iraní afirmó que Teherán tiene derecho legal a abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear, el documento que le otorga el derecho a un programa atómico civil, al tiempo que le prohíbe buscar una bomba. CIUDADES ISRAELÍES Los Guardianes de la Revolución de élite iraníes dijeron que habían disparado 40 misiles contra Israel durante la noche y, advirtiendo de que iban a disparar más, añadieron que aún no habían puesto en funcionamiento la parte principal de sus capacidades. Irán ha atacado en repetidas ocasiones Tel Aviv, centro económico y de negocios del país y hogar de una población metropolitana de 4 millones de habitantes, y varios emplazamientos militares críticos. Las sirenas antiaéreas sonaron en la mayor parte de Israel, enviando a millones de personas a habitaciones seguras y refugios antiaéreos mientras sonaban explosiones y se veían misiles interceptados sobre Jerusalén y en otras partes del país. Aviad Chernovsky, de 40 años, salió de un refugio antiaéreo para descubrir que su casa había sido destruida por un impacto directo.

“No es fácil vivir ahora en Israel, pero somos muy fuertes. Sabemos que venceremos”, afirmó.

No estaba claro de inmediato cuántos misiles habían perforado los sistemas de defensa antiaérea de Israel. La policía confirmó al menos tres impactos en zonas residenciales del centro y el norte de Israel.

El Ministerio de Sanidad israelí informó de que 86 personas habían resultado heridas el domingo por la mañana, la mayoría de carácter leve. La mayoría de las compañías aéreas siguieron evitando grandes zonas de Oriente Medio tras la intervención de EEUU en el conflicto. La Autoridad Aeroportuaria de Israel dijo que el espacio aéreo israelí se abriría durante seis horas el domingo.

CONTEXTO

Israel e Irán llevan más de una semana enzarzados en combates aéreos que han causado muertos y heridos en ambos países. Israel lanzó su ofensiva el 13 de junio, alegando que Irán estaba a punto de desarrollar armas nucleares.

Irán afirma que su programa de enriquecimiento de uranio solo tiene fines pacíficos. La opinión generalizada es que Israel posee armas nucleares, algo que ni confirma ni niega.

Los esfuerzos diplomáticos de los países occidentales para desactivar las hostilidades han fracasado hasta ahora. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó los ataques estadounidenses de "peligrosa escalada en una región ya al límite, y una amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales". El Reino Unido, aliado de EEUU, afirmó que Washington había tomado medidas para paliar la amenaza de que Irán desarrolle un arma nuclear. Este país y Alemania instaron a Irán a sentarse a negociar el futuro de su programa atómico. Araqchi, de Irán, acusó a EEUU de dinamitar el proceso diplomático. En EEUU, los parlamentarios demócratas y algunos del Partido Republicano de Trump han argumentado que debe recibir el permiso del Congreso antes de comprometer al ejército estadounidense en cualquier combate contra Irán.

Al menos 430 personas han muerto y 3500 han resultado heridas en Irán desde que Israel comenzó sus ataques, según ha informado la cadena estatal iraní Nour News señalando al Ministerio de Sanidad.

En Israel, 24 civiles han muerto y 1272 han resultado heridos, según las autoridades locales.

(Reporte de Reuters; redacción de William Mallard y Angus McDowall; edición de Sonali Paul y Mark Heinrich; editado en español por Tomás Cobos)