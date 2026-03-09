Trump: eeuu está eximiendo ciertas sanciones relacionadas al petróleo para garantizar suministro

DORAL, EEUU, 9 mar (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos está eximiendo ciertas sanciones relacionadas con el petróleo como una forma de garantizar un suministro adecuado y precios más bajos.

En una rueda de prensa celebrada en su club de golf de Doral, Trump afirmó que los precios del petróleo no han subido tanto como él temía.

"Tenemos sanciones contra algunos países. Vamos a levantar esas sanciones hasta que se desbloquee el estrecho (de Ormuz)", dijo Trump.

No dio más detalles, pero Estados Unidos emitió la semana pasada una exención temporal de 30 días para permitir la venta a la India del petróleo ruso que actualmente se encuentra varado en el mar, con el fin de aliviar la presión sobre el mercado mundial. (Reporte de Steve Holland y Nandita Bose; editado en español por Javier Leira)