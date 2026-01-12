Trump, "el ejército estadounidense está evaluando opciones muy concretas para Irán"

El martes, el presidente estadounidense se reunirá en la Casa Blanca con el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.

Trump afirmó que está evaluando una posible acción militar contra Irán. "Parece que están empezando a hacerlo", declaró, respondiendo a los periodistas a bordo del Air Force One, quienes le preguntaron si Teherán había cruzado la línea roja que había identificado previamente: la matanza de manifestantes.

"Estamos evaluando esto muy seriamente. El ejército lo está examinando y estamos evaluando algunas opciones muy concretas.

Tomaremos una decisión", añadió el presidente estadounidense.

(ANSA).