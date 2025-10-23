Trump eleva a 80.000 toneladas cuota para importar carne bovina de Argentina

(Agrega información y citas)

WASHINGTON, 23 oct (Reuters) - El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está cuadruplicando el cupo de importación de carne bovina argentina a 80.000 toneladas para reducir precios y proteger a productores estadounidenses, informó el jueves un funcionario de la Casa Blanca.

El Departamento de Agricultura estadounidense (USDA) el miércoles anunció una nueva iniciativa para expandir los rodeos de ganado bovino domésticos y apoyar a ganaderos del país luego de que Trump dijo que estaba trabajando para reducir los precios de la carne en Estados Unidos.

Por otro lado, la vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que Trump había jurado proteger a productores ganadores estadounidenses y llevar alivio económico a la población en general.

Según Kelly, el Gobierno estaba cumpliendo ambas metas al incrementar las importaciones de carne de Argentina para hacer caer los precios en el corto plazo y anunciar más apoyo para los ganaderos.

BUENA NOTICIA

Desde Argentina, el presidente de la Cámara de la Industria de la Carne (CICCRA) celebró la decisión de Washington.

"Es una buena noticia para el sector. La carne argentina está muy bien valorada en Estados Unidos, tiene muy buena prensa. Argentina está rearmando su cadena de distribución en Estados Unidos", dijo a Reuters Miguel Schiariti, presidente de CICCRA.

Schiariti explicó que Argentina exporta a Estados Unidos tanto sus reconocidos cortes de carne, como también carne para ser usada en la industria de hamburguesas estadounidense para bajar el tenor graso de esta.

Reuters se comunicó con la Secretaría de Agricultura argentina, pero desde la cartera señalaron que por el momento no realizaría comentarios. (Reportaje de Jeff Mason, redacción de Maiya Keidan, Reporte adicional de Maximilian Heath en Buenos Aires; edición de Doina Chiacu, Editado en español por Juana Casas y Walter Bianchi)