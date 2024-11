trump elige a inversor bessent como secretario del tesoro de estados unidos

(Actualiza con la confirmación oficial)

Por Steve Holland y Alexandra Ulmer

22 nov (Reuters) - El presidente electo Donald Trump anunció el viernes que eligió al destacado inversor Scott Bessent como secretario del Tesoro de Estados Unidos, un puesto en el gabinete con amplia influencia en asuntos económicos, regulatorios e internacionales.

"Estoy muy contento de nominar a Scott Bessent para servir como el 79º Secretario del Tesoro de Estados Unidos", dijo Trump en un comunicado publicado en Truth Social. "Scott es ampliamente respetado como uno de los principales inversores internacionales y estrategas geopolíticos y económicos del mundo".

Wall Street ha seguido de cerca la elección de Trump, sobre todo teniendo en cuenta sus planes de reformar el comercio mundial mediante aranceles.

Bessent fue elegido entre un nutrido grupo de candidatos para el codiciado puesto, el que incluía al director ejecutivo de Apollo Global Management, Marc Rowan, y al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh.

El inversor John Paulson también había sido uno de los principales candidatos, pero se retiró, mientras que el veterano de Wall Street, Howard Lutnick, otro aspirante, fue nombrado director del Departamento de Comercio.

Bessent, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters, ha abogado por la reforma fiscal y la desregulación, en particular para estimular más préstamos bancarios y la producción de energía, como señaló en un reciente artículo de opinión que escribió para The Wall Street Journal.

El repunte del mercado tras la victoria electoral de Trump, escribió, señala las "expectativas de los inversores de mayor crecimiento, menor volatilidad e inflación, y una economía revitalizada para todos los estadounidenses".

Bessent se suma a otros líderes de las finanzas que han ocupado el cargo, incluidos los exejecutivos de Goldman Sachs, Robert Rubin, Hank Paulson y Steven Mnuchin, el primer jefe del Tesoro de Trump. Janet Yellen, la actual secretaria y primera mujer en el puesto, presidió anteriormente la Reserva Federal y el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca.

Como 79º secretario del Tesoro, Bessent será esencialmente el funcionario económico estadounidense de más alto rango, responsable de mantener la fontanería de la mayor economía del mundo, desde recaudar impuestos y pagar las facturas hasta gestionar el mercado de deuda del Tesoro de 28,6 billones de dólares y supervisar la regulación financiera.

El jefe del Tesoro también comanda la política de sanciones financieras de Estados Unidos, supervisa el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales y gestiona los controles de seguridad nacional de las inversiones extranjeras.

Bessent se enfrentará a retos como la gestión segura del déficit federal que, según las previsiones, aumentará casi 8 billones de dólares en una década debido a los planes de Trump de prorrogar los recortes fiscales que expiran el próximo año y añadir nuevas y generosas exenciones, incluido el fin de los impuestos sobre los ingresos de la Seguridad Social. (Reporte de Steve Holland, Alexandra Ulmer, David Lawder, Lawrence Delevingne, Ann Saphir, Costas Pitas, Nathan Layne y Jasper Ward; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters